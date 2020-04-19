В Санкт-Петербурге девятиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии после того как он принял неизвестное вещество. Родителей школьника планируют привлечь к административной ответственности.
Подросток позвонил своему другу вечером 18 апреля и попросил впустить его переночевать. Он также рассказал, что чувствует себя очень плохо. Утром 19 апреля друг не смог разбудить девятиклассника и вызвал "скорую". Медики продолжают выяснить какое именно вещество принял школьник.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.