В Москве обещают снежную неделю

Октябрьская погода с дождями, мокрым снегом и температурой около нуля на следующей неделе вернется в Москву, сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе как-то ничего хорошего, какая-то октябрьская погода, характерная для позднего октября, на 5-8 градусов ниже климатической нормы, поэтому всю неделю будет облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные смешанные осадки: и снег, и дождь, и мокрый снег", — сказал Тишковец.

Эксперт отметил, что температура в городе ночью будет держаться на уровне от -3 до +2 градусов, будет не так обидно сидеть дома на самоизоляции.