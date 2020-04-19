За последние сутки в России 6060 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России медики выявили 6 060 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болеющих жителей обнаружили в 78 регионах страны. Около 43 процентов из них не имели клинических проявлений инфекции. Всего в стране уже 42 853 случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.