За последние сутки в России медики выявили 6 060 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болеющих жителей обнаружили в 78 регионах страны. Около 43 процентов из них не имели клинических проявлений инфекции. Всего в стране уже 42 853 случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
"За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 060 в 78 регионах", — говорится в сообщении.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.