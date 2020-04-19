Владимир Жириновский предложил президенту и всему правительству проводить заседания в сфере госуправления в видеоформате. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении, передает РИА "Новости".

"Все заседания и встречи можно проводить в формате видеоконференций. Каждый сидит в своем кабинете, экран включил, камеру настроил и можно начинать совещание. И правительство так может работать и президент — все удаленно", — поделился идеей глава ЛДПР в своём Telegram-канале.