В Москве будут платить донорам за плазму с антителами на коронавирус

В Москве начнут выплачивать деньги за сдачу плазмы с антителами на коронавирус. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

По указу градоначальника, за каждые 150 мл плазмы будут платить по 1250 рублей. За 600 мл житель столицы может получить 5000 рублей. Однако есть и несколько условий. Минимальное количество плазмы, которое может сдать обладать антител — 300 мл. Максимальное — 600 мл.

Донорами плазмы могут стать люди, которые уже переболели коронавирусом и выработали устойчивый иммунитет к недугу, а также не имеют противопоказаний к донорству.