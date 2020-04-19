Из московских больниц выписаны 84 выздоровевших от коронавируса

Из больниц Москвы выписали 84 пациента, которые вылечились от коронавирусной инфекции. В мэрии столицы сообщают, что за все время вылечилось 1763 жителя.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763", — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову ТАСС.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы отмечали, что в стационарах города не ощущается дефицита мест для пациентов.