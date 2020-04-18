Московские полицейские выписали штраф бездомного жителю столицы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил портал "Такие дела".
По словам бездомного, он 13 апреля направлялся к девушке, которая позволяет ему стирать у неё свои вещи. По дороге его остановили сотрудники полиции.
"Сказали, что это нарушение самоизоляции, так как я нахожусь дальше 100 метров от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. Потом меня посадили в полицейский автобус и увезли в участок", — рассказал задержанный.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.