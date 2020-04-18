Бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские полицейские выписали штраф бездомного жителю столицы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил портал "Такие дела".

По словам бездомного, он 13 апреля направлялся к девушке, которая позволяет ему стирать у неё свои вещи. По дороге его остановили сотрудники полиции.