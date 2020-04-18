Система распознавания лиц может быть внедрена в 20 российских регионах для контроля за соблюдением режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнёра NtechLab... Сегодня NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России", - сказано в сообщении пресс-службы.
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