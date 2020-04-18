В 20 регионах России могут внедрить систему распознавания лиц

Система распознавания лиц может быть внедрена в 20 российских регионах для контроля за соблюдением режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".