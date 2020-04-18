260 зараженных COVID-19 поступили в московскую больницу Виноградова

Московскую больницу имени Виноградова отремонтировали и переоборудовали в стационар для пациентов с подозрением на коронавирус.

За первые дни работы в больницу поступило 260 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщается на сайте депздрава Москвы.