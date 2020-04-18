Московскую больницу имени Виноградова отремонтировали и переоборудовали в стационар для пациентов с подозрением на коронавирус.
За первые дни работы в больницу поступило 260 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщается на сайте депздрава Москвы.
"Городская клиническая больница им. В. В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы за первые дни работы приняла более 260 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией", — говорится в сообщении.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.