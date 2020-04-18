Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне, от 14 лет, которые не успели получить паспорт из-за пандемии коронавируса смогут подтверждать свою личность свидетельством о рождении или загранпаспортом.

"Установить, что для граждан РФ, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ", — говорится в документе.