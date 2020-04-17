В Москве за сутки коронавирус подхватили почти две тысячи человек

Москва продолжает лидировать среди всех регионов страны по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки в столице выявлено 1 959 новых случаев.

На втором месте Московская область. Здесь врачи диагностировали COVID-19 у 472 человек. В Санкт-Петербурге за сутки заболели коронавирусом 424 человека.

Среди регионов России антилидером является Мордовия. Врачи выявили 65 новых случаев заболевания. «Догоняет» Дагестан, где 59 новых инфицированных за последние 24 часа.

Впервые диагноз «коронавирус» поставлен в Алтайском крае.

Всего в России за сутки выявлено 4 070 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии - 32 008 случаев.

🔸 Москва - 1959

🔸 Московская область - 472

🔸 Санкт-Петербург - 424

🔸 Республика Мордовия - 65

🔸 Республика Дагестан - 59

🔸 Нижегородская область - 54

🔸 Республика Ингушетия - 38

🔸 Оренбургская область - 38

🔸 Тверская область - 37

🔸 Республика Адыгея - 36

🔸 Тюменская область - 34

🔸 Республика Марий Эл - 32

🔸 Рязанская область - 30

🔸 Краснодарский край - 30

🔸 Красноярский край - 29

🔸 Брянская область - 27

🔸 Курская область - 25

🔸 Тульская область - 25

🔸 Владимирская область - 24

🔸 Ленинградская область - 24

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 23

🔸 Ростовская область - 23

🔸 Республика Башкортостан - 22

🔸 Новгородская область - 21

🔸 Калужская область - 20

🔸 Воронежская область - 19

🔸 Ярославская область - 19

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 19

🔸 Кировская область - 18

🔸 Ханты-Мансийский АО - 18

🔸 Хабаровский край - 18

🔸 Республика Калмыкия - 17

🔸 Саратовская область - 17

🔸 Республика Татарстан - 16

🔸 Удмуртская Республика - 16

🔸 Ульяновская область - 15

🔸 Республика Коми - 14

🔸 Ивановская область - 13

🔸 Республика Северная Осетия - 13

🔸 Самарская область - 13

🔸 Белгородская область - 12

🔸 Липецкая область - 12

🔸 Орловская область - 12

🔸 Калининградская область - 12

🔸 Ставропольский край - 12

🔸 Чувашская Республика - 12

🔸 Пензенская область - 12

🔸 Пермский край - 12

🔸 Новосибирская область - 12

🔸 Республика Хакасия - 11

🔸 Вологодская область - 10

🔸 Костромская область - 9

🔸 Приморский край - 9

🔸 Мурманская область - 8

🔸 Камчатский край - 8

🔸 Смоленская область - 7

🔸 Чеченская Республика - 7

🔸 Сахалинская область - 7

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 6

🔸 Еврейская АО - 6

🔸 Псковская область - 5

🔸 Алтайский край - 5

🔸 Астраханская область - 4

🔸 Волгоградская область - 4

🔸 Свердловская область - 4

🔸 Челябинская область - 4

🔸 Кемеровская область - 4

🔸 г. Севастополь - 4

🔸 Республика Бурятия - 3

🔸 Омская область - 3

🔸 Республика Саха (Якутия) - 3

🔸 Республика Крым - 3

🔸 Иркутская область - 2

🔸 Забайкальский край - 2

🔸 Амурская область - 2

🔸 Республика Карелия - 1

🔸 Архангельская область - 1

🔸 Курганская область - 1

🔸 Республика Тыва - 1

🔸 Чукотский АО - 1

🔸 Республика Алтай - 1