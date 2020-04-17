Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Москве за сутки коронавирус подхватили почти две тысячи человек

Россия

Москва продолжает лидировать среди всех регионов страны по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки в столице выявлено 1 959 новых случаев.

На втором месте Московская область. Здесь врачи диагностировали COVID-19 у 472 человек. В Санкт-Петербурге за сутки заболели коронавирусом 424 человека.

Среди регионов России антилидером является Мордовия. Врачи выявили 65 новых случаев заболевания. «Догоняет» Дагестан, где 59 новых инфицированных за последние 24 часа.

Впервые диагноз «коронавирус» поставлен в Алтайском крае.

Всего в России за сутки выявлено 4 070 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии - 32 008 случаев.

🔸 Москва - 1959

🔸 Московская область - 472

🔸 Санкт-Петербург - 424

🔸 Республика Мордовия - 65

🔸 Республика Дагестан - 59

🔸 Нижегородская область - 54

🔸 Республика Ингушетия - 38

🔸 Оренбургская область - 38

🔸 Тверская область - 37

🔸 Республика Адыгея - 36

🔸 Тюменская область - 34

🔸 Республика Марий Эл - 32

🔸 Рязанская область - 30

🔸 Краснодарский край - 30

🔸 Красноярский край - 29

🔸 Брянская область - 27

🔸 Курская область - 25

🔸 Тульская область - 25

🔸 Владимирская область - 24

🔸 Ленинградская область - 24

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 23

🔸 Ростовская область - 23

🔸 Республика Башкортостан - 22

🔸 Новгородская область - 21

🔸 Калужская область - 20

🔸 Воронежская область - 19

🔸 Ярославская область - 19

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 19

🔸 Кировская область - 18

🔸 Ханты-Мансийский АО - 18

🔸 Хабаровский край - 18

🔸 Республика Калмыкия - 17

🔸 Саратовская область - 17

🔸 Республика Татарстан - 16

🔸 Удмуртская Республика - 16

🔸 Ульяновская область - 15

🔸 Республика Коми - 14

🔸 Ивановская область - 13

🔸 Республика Северная Осетия - 13

🔸 Самарская область - 13

🔸 Белгородская область - 12

🔸 Липецкая область - 12

🔸 Орловская область - 12

🔸 Калининградская область - 12

🔸 Ставропольский край - 12

🔸 Чувашская Республика - 12

🔸 Пензенская область - 12

🔸 Пермский край - 12

🔸 Новосибирская область - 12

🔸 Республика Хакасия - 11

🔸 Вологодская область - 10

🔸 Костромская область - 9

🔸 Приморский край - 9

🔸 Мурманская область - 8

🔸 Камчатский край - 8

🔸 Смоленская область - 7

🔸 Чеченская Республика - 7

🔸 Сахалинская область - 7

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 6

🔸 Еврейская АО - 6

🔸 Псковская область - 5

🔸 Алтайский край - 5

🔸 Астраханская область - 4

🔸 Волгоградская область - 4

🔸 Свердловская область - 4

🔸 Челябинская область - 4

🔸 Кемеровская область - 4

🔸 г. Севастополь - 4

🔸 Республика Бурятия - 3

🔸 Омская область - 3

🔸 Республика Саха (Якутия) - 3

🔸 Республика Крым - 3

🔸 Иркутская область - 2

🔸 Забайкальский край - 2

🔸 Амурская область - 2

🔸 Республика Карелия - 1

🔸 Архангельская область - 1

🔸 Курганская область - 1

🔸 Республика Тыва - 1

🔸 Чукотский АО - 1

🔸 Республика Алтай - 1

Темы россия москва коронавирус
Новости Все >
42-летний Буффон продлил контракт с "Ювентусом"
Карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до июля
Медики не рекомендуют сдавать анализ на COVID-19, если нет симптомов
В Тюменской области преступники орудовали на автотрассах и стоянках
Аршавин назвал причину провала сборной России на Евро-2012
Просроченные банковские карты будут работать до июля
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Лавров рассказал, что очень скучает по футболу
В Иркутске отправили на карантин собаку
В Западной Сибири будет аномально жарко
Последние материалы
В Тюменской области преступники орудовали на автотрассах и стоянках
Аршавин назвал причину провала сборной России на Евро-2012
Просроченные банковские карты будут работать до июля
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Лавров рассказал, что очень скучает по футболу
В Иркутске отправили на карантин собаку
В Западной Сибири будет аномально жарко
Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве заплатят
В Zoom появились ночные клубы с диджеями и дресс-кодом
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила Василий Амирджанов Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер
Комментарии
Станет ли мир другим после пандемии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Из-за коронавируса началась эпидемия преступности
30 млрд рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Священники-диссиденты подвергают опасности верующих
Станет ли мир другим после пандемии
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ