В Москве “желтый” уровень погодной опасности

На сайте Гидрометцентра объявили "желтый уровень" погодной опасности. В эту субботу в Москве и Московской области ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду.

Отмечается, что плохие погодные условия будут с 9 утра до 21 часов вечера 18 апреля. Рекомендуется не выходить из дома и не парковать машины около шатких конструкций и деревьев.