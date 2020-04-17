На сайте Гидрометцентра объявили "желтый уровень" погодной опасности. В эту субботу в Москве и Московской области ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду.
Отмечается, что плохие погодные условия будут с 9 утра до 21 часов вечера 18 апреля. Рекомендуется не выходить из дома и не парковать машины около шатких конструкций и деревьев.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.