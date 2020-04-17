В России поставлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19

Новый антирекорд поставлен в России по количеству новых случаев заболевания. За сутки коронавирусом в стране заболели 4 070 человек.

Как сообщает оперативный штаб, еще один суточный антирекорд связан с количеством летальных исходов. За последние 24 часа от COVID-19 в России скончался 41 человек. Впервые диагноз поставлен пациенту в Алтайском крае.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 31 008 случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 273 человека. Полностью излечиться удалось 2 590 пациентам.

В России проведено более 1,71 миллиона тестов на коронавирус. Это второй показатель среди всех стран мира. Медики используют 11 лицензированных тест-систем. Как сообщил Росздравнадзор, они определяют вирус с точностью до 95%. Погрешность в 5% объясняется нарушением правил при сборе, транспортировке, хранении и исследовании анализов.

Сейчас под наблюдением врачей в России остаются более 129 тысяч человек. У них имеются признаки коронавируса. Например, в Коммунарке лечение проходит 501 пациент.