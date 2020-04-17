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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Россия

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.

Об этом со ссылкой на источник в Смольном сообщает городской портал "Фонтанка".

Как стало известно изданию, в городском правительстве констатируют:

добровольная самоизоляция себя не оправдывает, поэтому надо вводить "жесткий контроль за гражданами".

Внеплановое совещание в Смольном

Обсуждению вопросов готовности Петербурга к принудительной изоляции, пишет "Фонтанка", было посвящено внеплановое совещание с участием четырех вице-губернаторов.

Судя по тому, какая активность царила после него в оперштабе по коронавирусу, решение было-таки принято.

"Вероятно, со дня на день начнем жить, как в Москве: записываться, чтоб в магазин съездить, в очередях у метро стоять, штрафы получать. Говорят, к началу следующей недели начали систему пропусков готовить", — цитирует издание слова источника в оперштабе.

Напомним, в Москве пропускной режим введен с 15 апреля. И система уже дала сбой.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге

  • На сегодняшний день в городе более тысячи зараженных коронавирусом.
  • Ежедневно выявляется не менее 120 новых случаев.
  • Больницы с трудом справляются с нагрузкой.
Темы смольный коронавирус санкт-петербург пропускной режим
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
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