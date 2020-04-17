Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
Об этом со ссылкой на источник в Смольном сообщает городской портал "Фонтанка".
Как стало известно изданию, в городском правительстве констатируют:
добровольная самоизоляция себя не оправдывает, поэтому надо вводить "жесткий контроль за гражданами".
Обсуждению вопросов готовности Петербурга к принудительной изоляции, пишет "Фонтанка", было посвящено внеплановое совещание с участием четырех вице-губернаторов.
Судя по тому, какая активность царила после него в оперштабе по коронавирусу, решение было-таки принято.
"Вероятно, со дня на день начнем жить, как в Москве: записываться, чтоб в магазин съездить, в очередях у метро стоять, штрафы получать. Говорят, к началу следующей недели начали систему пропусков готовить", — цитирует издание слова источника в оперштабе.
Напомним, в Москве пропускной режим введен с 15 апреля. И система уже дала сбой.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.