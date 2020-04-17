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Источник Правда.Ру

Когда наступит пик пандемии - расчет инфекциониста

Россия

Россия должна быть готовой к тому, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией наступит в стране не раньше, чем через полтора-два месяца.

Так считает Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.

"Каждый день статистика заболеваемости увеличивается. Но поскольку большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были", - сказал профессор, выступая на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его слова, у нас сейчас - разгар эпидемии, поэтому число заразившихся будет расти:

"К сожалению, количество умерших также будет нарастать. И только в июне-июле, когда мы пройдем пик, цифры статистику пойдут на спад", - говорит Малышев.

"Ситуация меняется не в лучшую сторону"

Напомним, что 13 апреля, проводя совещание по эпидемиологической ситуации в России,  Владимир Путин особо подчеркнул, что ситуация в России меняется не в лучшую сторону.

"Болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими", - констатировал президент.

Об этом подробнее - в материале на сайте.

Темы коронавирус пик эпидемии инфекционист николай малышев
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Когда наступит пик пандемии - расчет инфекциониста
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