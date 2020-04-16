Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в интервью издательству РИА "Новости" рассказал о том, что около 1,5 тысячи бригад ежедневно дежурят, на случай аварийных ситуаций на инженерных сетях.
Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической ситуацией.
"Наши аварийные службы всегда дежурят круглосуточно, сейчас они тоже находятся в режиме повышенной готовности. Ежедневно для устранения возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях дежурят 1,5 тысячи бригад", — рассказал Бирюков.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.