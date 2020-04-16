В Москве более 1500 бригад следят за ситуацией на инженерных сетях

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в интервью издательству РИА "Новости" рассказал о том, что около 1,5 тысячи бригад ежедневно дежурят, на случай аварийных ситуаций на инженерных сетях.

Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической ситуацией.