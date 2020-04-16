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Источник Правда.Ру

В Москве более 1500 бригад следят за ситуацией на инженерных сетях

Россия

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в интервью издательству РИА "Новости" рассказал о том, что около 1,5 тысячи бригад ежедневно дежурят, на случай аварийных ситуаций на инженерных сетях.

Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической ситуацией.

"Наши аварийные службы всегда дежурят круглосуточно, сейчас они тоже находятся в режиме повышенной готовности. Ежедневно для устранения возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях дежурят 1,5 тысячи бригад", — рассказал Бирюков.

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