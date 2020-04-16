Положительные тесты на коронавирус получили жители 78 регионов России. Как сообщает оперативный штаб, за сутки COVID-19 диагностирован у 3 448 человек.
В Москве выявлено наибольшее число заболевших — 1 370 человек. Это на 404 пациента меньше, чем на сутки ранее. На втором месте в антирейтинге Московская область. В Подмосковье врачи получили положительные тесты у 467 человек. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 154 человека.
Среди регионов первое место заняла Нижегородская область. За сутки здесь выявлено 65 новых больных, что на 18 человек больше, чем в предыдущий день. Еще 63 новых случая в Ингушетии. Сутки назад новых инфицированных здесь было на семь человек меньше.
🔸 Москва — 1370
🔸 Московская область — 467
🔸 Санкт-Петербург — 154
🔸 Нижегородская область — 65
🔸 Республика Ингушетия — 63
🔸 Красноярский край — 60
🔸 Тамбовская область — 50
🔸 Республика Дагестан — 49
🔸 Чувашская Республика — 47
🔸 Тульская область — 44
🔸 Республика Башкортостан — 42
🔸 Мурманская область — 41
🔸 Ростовская область — 41
🔸 Республика Коми — 39
🔸 Ханты-Мансийский АО — 39
🔸 Рязанская область — 38
🔸 Брянская область — 37
🔸 Тверская область — 34
🔸 Орловская область — 32
🔸 Ленинградская область — 32
🔸 Курская область — 31
🔸 Республика Марий Эл — 29
🔸 Калужская область — 28
🔸 Ставропольский край — 28
🔸 Оренбургская область — 28
🔸 Новгородская область — 27
🔸 Тюменская область — 27
🔸 Смоленская область — 26
🔸 Ярославская область — 23
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 22
🔸 Краснодарский край — 21
🔸 Республика Татарстан — 21
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 19
🔸 Ульяновская область — 19
🔸 Пермский край — 18
🔸 Республика Адыгея — 16
🔸 Ивановская область — 15
🔸 Вологодская область — 15
🔸 Удмуртская Республика — 15
🔸 Магаданская область — 15
🔸 Владимирская область — 14
🔸 Воронежская область — 14
🔸 Саратовская область — 14
🔸 Забайкальский край — 14
🔸 Хабаровский край — 14
🔸 Белгородская область — 13
🔸 Астраханская область — 13
🔸 Костромская область — 11
🔸 Липецкая область — 11
🔸 Волгоградская область — 11
🔸 Новосибирская область — 11
🔸 Камчатский край — 11
🔸 Самарская область — 10
🔸 Кировская область — 9
🔸 Алтайский край — 9
🔸 Калининградская область — 8
🔸 Республика Бурятия — 8
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 7
🔸 Пензенская область — 7
🔸 Свердловская область — 6
🔸 Иркутская область — 6
🔸 Томская область — 6
🔸 Псковская область — 5
🔸 Приморский край — 4
🔸 Чеченская Республика — 3
🔸 Кемеровская область — 3
🔸 Амурская область — 3
🔸 Республика Крым — 3
🔸 Челябинская область — 2
🔸 Республика Тыва — 2
🔸 Республика Саха (Якутия) — 2
🔸 Республика Карелия — 1
🔸 Архангельская область — 1
🔸 Республика Калмыкия — 1
🔸 Курганская область — 1
🔸 Республика Хакасия — 1
🔸 Омская область — 1
🔸 Еврейская АО — 1
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.