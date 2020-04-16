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Источник Правда.Ру

Число регионов, в которых выявлены новые случаи COVID-19, выросло

Россия

Положительные тесты на коронавирус получили жители 78 регионов России. Как сообщает оперативный штаб, за сутки COVID-19 диагностирован у 3 448 человек.

В Москве выявлено наибольшее число заболевших — 1 370 человек. Это на 404 пациента меньше, чем на сутки ранее. На втором месте в антирейтинге Московская область. В Подмосковье врачи получили положительные тесты у 467 человек. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 154 человека.

Среди регионов первое место заняла Нижегородская область. За сутки здесь выявлено 65 новых больных, что на 18 человек больше, чем в предыдущий день. Еще 63 новых случая в Ингушетии. Сутки назад новых инфицированных здесь было на семь человек меньше.

🔸 Москва — 1370

🔸 Московская область — 467

🔸 Санкт-Петербург — 154

🔸 Нижегородская область — 65

🔸 Республика Ингушетия — 63

🔸 Красноярский край — 60

🔸 Тамбовская область — 50

🔸 Республика Дагестан — 49

🔸 Чувашская Республика — 47

🔸 Тульская область — 44

🔸 Республика Башкортостан — 42

🔸 Мурманская область — 41

🔸 Ростовская область — 41

🔸 Республика Коми — 39

🔸 Ханты-Мансийский АО — 39

🔸 Рязанская область — 38

🔸 Брянская область — 37

🔸 Тверская область — 34

🔸 Орловская область — 32

🔸 Ленинградская область — 32

🔸 Курская область — 31

🔸 Республика Марий Эл — 29

🔸 Калужская область — 28

🔸 Ставропольский край — 28

🔸 Оренбургская область — 28

🔸 Новгородская область — 27

🔸 Тюменская область — 27

🔸 Смоленская область — 26

🔸 Ярославская область — 23

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 22

🔸 Краснодарский край — 21

🔸 Республика Татарстан — 21

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 19

🔸 Ульяновская область — 19

🔸 Пермский край — 18

🔸 Республика Адыгея — 16

🔸 Ивановская область — 15

🔸 Вологодская область — 15

🔸 Удмуртская Республика — 15

🔸 Магаданская область — 15

🔸 Владимирская область — 14

🔸 Воронежская область — 14

🔸 Саратовская область — 14

🔸 Забайкальский край — 14

🔸 Хабаровский край — 14

🔸 Белгородская область — 13

🔸 Астраханская область — 13

🔸 Костромская область — 11

🔸 Липецкая область — 11

🔸 Волгоградская область — 11

🔸 Новосибирская область — 11

🔸 Камчатский край — 11

🔸 Самарская область — 10

🔸 Кировская область — 9

🔸 Алтайский край — 9

🔸 Калининградская область — 8

🔸 Республика Бурятия — 8

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 7

🔸 Пензенская область — 7

🔸 Свердловская область — 6

🔸 Иркутская область — 6

🔸 Томская область — 6

🔸 Псковская область — 5

🔸 Приморский край — 4

🔸 Чеченская Республика — 3

🔸 Кемеровская область — 3

🔸 Амурская область — 3

🔸 Республика Крым — 3

🔸 Челябинская область — 2

🔸 Республика Тыва — 2

🔸 Республика Саха (Якутия) — 2

🔸 Республика Карелия — 1

🔸 Архангельская область — 1

🔸 Республика Калмыкия — 1

🔸 Курганская область — 1

🔸 Республика Хакасия — 1

🔸 Омская область — 1

🔸 Еврейская АО — 1

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