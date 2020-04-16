3 448 новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в России

3 448 россиян получили положительные тесты на коронавирус за последние сутки. Это на 60 человек больше, чем накануне.

Ежедневно количество заболевших в сутки увеличивается. Всего сейчас в России диагноз "коронавирус" имеют 27 938 пациентов.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека. Общее число жертв заболевания достигло 232 человек.

За сутки из больниц выписано 318 пациентов. С начала эпидемии их число составило 2 304 человека.

Напомним, что в Москве начались проверки электронных пропусков. Их было выдано более 3,2 миллиона штук. На въезде в город пропуска проверяют сотрудники ГИБДД. Пропуск должен предъявить как водитель, так и каждый из пассажиров.

На сегодняшний день в России медики провели свыше 1,61 млн тестов на коронавирус. Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных анализов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России нашли "нулевого пациента". Им оказался мужчина, который побывал в Италии. До обращения к врачам он успел заразить коронавирусом пожилую мать и ряд знакомых.