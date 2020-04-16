Больше 1,61 млн тестов на коронавирус провели медики в России

126 950 человек в России находится под наблюдением врачей. У россиян либо диагностирован коронавирус, либо есть подозрение на него.

Как сообщает Роспотребнадзор, на сегодняшний день медиками проведено уже более 1,61 млн тестов на COVID-19.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,61 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса… За последние сутки проведены 95,4 тысячи тестов на коронавирус", — говорится в сообщении ведомства.

Россия вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов. Об этом накануне сообщили в Роспотребнадзоре.

У 7% московских медиков выявлен иммунитет к коронавирусу. Массовое тестирование врачей на наличие антител началось 14 апреля.

В подмосковном Подольске появилась новая государственная лаборатория, в которой проверяют анализы на коронавирус. Ее открытие позволит снизить нагрузку, которая сейчас легла на Роспотребнадзор. Также в Московской области работают лаборатории в Серпухове, Коломне и Красногорске. Еще одну лабораторию планируют открыть в ближайшее время в Королёве.