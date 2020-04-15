В Госдуме предположили, почему коронавирус не затронул Алтай

По словам депутата Госдумы от республики Алтай Олега Быкова, есть несколько возможных причин, по которым в регионе до сих пор не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

Одна причина, как отметил Быков, кроется в том, что Алтай один из первых приостановил авиасообщение с соседними регионами, что спасло его от притока граждан из других городов.

"Республика Алтай стала одним из первых субъектов России, где было приостановлено авиасообщение. Ближайшие аэропорты — в Барнауле и Новосибирске. То есть, уже срабатывает определенный фильтр по противоэпидемическим мероприятиям", — объяснил он.

В качестве прочих факторов депутат выделил малонаселенность территории и отсутствие туристов из-за закрытия всех туристических объектов.