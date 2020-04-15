Эксперт: возможности Минобороны в борьбе с коронавирусом колоссальны

Специальные медицинские батальоны могут в любой момент создать в российской армии. В вопросе борьбы с коронавирусом возможности Минобороны колоссальны.

Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"У нас в каждой бригаде, корпусе, армии, округе существуют соответствующие подразделения, батальоны, бригады радиохимической, бактериологической и биологической защиты. У нас существуют медицинские батальоны. В армии сегодня в случае необходимости могут быть созданы специальные медицинские батальоны, которые будут укомплектованы врачами, когда есть необходимость, для решения специальных локальных задач. Возможности Министерства обороны колоссальны, в том числе, в таких сложных эпидемиологических условиях, когда требуется дисциплина, когда нужна защита, когда нужны средства обеззараживания, когда нужна техника, обеспечивающая дезинфекцию", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что военные — специально подготовлены, умеют работать, жить и функционировать в особых условиях, к которым относится и ситуация с коронавирусом. Для этого в армии проводятся регулярные учения. Их эффективность уже доказала помощь российских военных за границей, где россияне помогают, например, с дезинфекцией зданий и улиц.

Напомним, что Владимир Путин заявил о возможности применять средства Минобороны для борьбы с коронавирусом в России.