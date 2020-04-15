Ведущие федеральные туроператоры расширят ассортимент предложений по отдыху на российских курортах в посткризисный период. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АТОР (Ассоциация туроператоров).
"По оценкам экспертов, по окончании пандемии первым начнет восстанавливаться рынок внутреннего туризма. Чтобы быть к этому готовыми, ведущие туроператоры, традиционно много работающие на выездных направлениях, расширяют свои предложения по российскому продукту", — говорится в тексте сообщения.
Так, россиянам будет предложено больше вариантов отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края. Также будут популярны экскурсионные туры по Северному Кавказу, Алтаю, Сибири и Дальнему Востоку.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.