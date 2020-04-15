Туроператоры предложат россиянам новые варианты отдыха

Ведущие федеральные туроператоры расширят ассортимент предложений по отдыху на российских курортах в посткризисный период. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АТОР (Ассоциация туроператоров).

"По оценкам экспертов, по окончании пандемии первым начнет восстанавливаться рынок внутреннего туризма. Чтобы быть к этому готовыми, ведущие туроператоры, традиционно много работающие на выездных направлениях, расширяют свои предложения по российскому продукту", — говорится в тексте сообщения.

Так, россиянам будет предложено больше вариантов отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края. Также будут популярны экскурсионные туры по Северному Кавказу, Алтаю, Сибири и Дальнему Востоку.