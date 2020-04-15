213 москвичей нарушили режим самоизоляции

Штрафов более чем на миллион рублей получили москвичи. Их наказали за то, что они нарушили режим самоизоляции.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице выявлено 213 нарушителей. Эти люди имеют положительные тесты на коронавирус.

Все они принудительно доставлены в больницы, где продолжат находиться в карантине. Ближайшие дни инфицированные проведут в обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 24 490 случаев заболевания. Больше всего коронавирусных больных в Москве. Всего в столице 14 476 пациентов, из них за последние 24 часа — 1 774 новых случая.

Врачи напоминают: коронавирус распространяется в десять раз быстрее, чем грипп. COVID-19 приводит к более тяжелым последствиям: осложнениям на сердце, развитие миокардита. Кроме того, при обычном гриппе смертность составляет 0,1%, при коронавирусе — 3-15%.