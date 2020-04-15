В Москве от коронавируса скончались 11 человек

Одиннадцать летальных случаев зарегистрировано в больницах Москвы за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, все больные имели положительный тест на коронавирус.

Помимо опасного заболевания, у пациентов были и другие проблемы со здоровьем: пневмония, гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. У троих скончавшихся москвичей был диагностирован хронический бронхит. Погибшим было от 48 до 86 лет.

Между тем в Москве подготовили 450 дополнительных коек для коронавирусных больных. Они появились в больнице им. Спасокукоцкого. Здесь для больных коронавирусом москвичей выделили отдельный корпус. В здании провели ремонт, сделали перепланировку. Теперь в каждой палате есть свой санузел с душем, а в самом здании появилось несколько отдельных входов: для больных пациентов, для здоровых пациентов и для персонала.

Напомним, что в Москве с 15 апреля начинают действовать электронные пропуска. Они необходимы для передвижения на личном и общественном транспорте. Например, даже такси будут возить пассажиров только по тому маршруту, который указан в пропуске.