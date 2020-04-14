Самоизоляция — это шанс для школьников поучиться у других учителей

В период самоизоляции Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы интегрирует очные и онлайн-курсы для учителей и учеников столичных школ.

"Используя свои методические наработки и сотрудничая с Яндексом, мы смогли предложить учителям и детям полноценное системное решение — видеоуроки по расписанию для 5-11 классов, включая и модуль по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, яркий курс геометрии, практический курс вероятности и статистики. А в 1-4 классах, это возможность вести уроки с автоматической проверкой заданий по математике, русскому языку и окружающему миру в Яндекс.Учебнике", — рассказал ИА Regnum директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, сотрудничество с Яндексом гарантирует бесперебойную работу совместного проекта, который получил название Яндекс.Школа. Он позволяет школьникам частично проходить программу не со своими школьными учителями, а со специалистами Яндекс.Школы.

Эксперт подчеркивает, что невозможно перенести обычную школу с помощью технологий в онлайн.

"Это требует определенной перестройки, расписания, акцентов содержания, потому что нельзя онлайн учить обычным образом все школьные предметы", — пояснил Ященко.

Он также отметил, что в настоящее время наблюдается рост интереса школьников к учебе.

"Период самоизоляции и карантина — это и уникальная возможность школьникам попробовать заново открыть для себя какие-то предметы, попробовать поучиться у других учителей. То есть, если раньше школьник был обречен учиться с конкретным учителем, даже если у них не сложились взаимоотношения, то сейчас курс по данному предмету можно взять у другого учителя онлайн… Главный лайфхак онлайн-образования — индивидуализация, выстраивание стратегии и разумный подход", — отметил Ященко.

Дистанционное обучение в московских школах введено до 1 мая в рамках действующего в столице режима повышенной готовности. Также москвичи могут удаленно получить более 360 государственных услуг на официальном сайте мэрии — mos.ru. Для этого достаточно пройти короткую регистрацию.

Столичные власти настоятельно рекомендуют жителям Москвы не покидать свои дома без необходимости на время действия режима повышенной готовности.