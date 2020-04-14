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Источник Правда.Ру

Самоизоляция — это шанс для школьников поучиться у других учителей

Россия » Центр » Москва

В период самоизоляции Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы интегрирует очные и онлайн-курсы для учителей и учеников столичных школ.

"Используя свои методические наработки и сотрудничая с Яндексом, мы смогли предложить учителям и детям полноценное системное решение — видеоуроки по расписанию для 5-11 классов, включая и модуль по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, яркий курс геометрии, практический курс вероятности и статистики. А в 1-4 классах, это возможность вести уроки с автоматической проверкой заданий по математике, русскому языку и окружающему миру в Яндекс.Учебнике", — рассказал ИА Regnum директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, сотрудничество с Яндексом гарантирует бесперебойную работу совместного проекта, который получил название Яндекс.Школа. Он позволяет школьникам частично проходить программу не со своими школьными учителями, а со специалистами Яндекс.Школы.

Эксперт подчеркивает, что невозможно перенести обычную школу с помощью технологий в онлайн.

"Это требует определенной перестройки, расписания, акцентов содержания, потому что нельзя онлайн учить обычным образом все школьные предметы", — пояснил Ященко.

Он также отметил, что в настоящее время наблюдается рост интереса школьников к учебе.

"Период самоизоляции и карантина — это и уникальная возможность школьникам попробовать заново открыть для себя какие-то предметы, попробовать поучиться у других учителей. То есть, если раньше школьник был обречен учиться с конкретным учителем, даже если у них не сложились взаимоотношения, то сейчас курс по данному предмету можно взять у другого учителя онлайн… Главный лайфхак онлайн-образования — индивидуализация, выстраивание стратегии и разумный подход", — отметил Ященко.

Дистанционное обучение в московских школах введено до 1 мая в рамках действующего в столице режима повышенной готовности. Также москвичи могут удаленно получить более 360 государственных услуг на официальном сайте мэрии — mos.ru. Для этого достаточно пройти короткую регистрацию.

Столичные власти настоятельно рекомендуют жителям Москвы не покидать свои дома без необходимости на время действия режима повышенной готовности.

Темы карантин школьники иван ященко коронавирус самоизоляция онлайн-обучение дистанционное обучение департамент образования и науки города москвы
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