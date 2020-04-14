Китайские эксперты оценили карантинные меры в Москве

Китайские медики поделились опытом борьбы с коронавирусом. Делегация экспертом из КНР прибыла в Москву.

Специалисты из Китая приняли участие во встрече Клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы.

"В рамках международного обмена в Москве присутствует делегация эпидемиологов и врачей — инфекционистов из Китая, которые уже прошли свой этап борьбы с коронавирусом и сейчас делятся с нашими врачами опытом относительно того, как следует разобщать людей, как выявлять и лечить заболевание. Коллеги из Китая уже несколько дней в Москве и провели ряд рабочих встреч в московских больницах. Мы надеемся, что их уникальный опыт и знания помогут нам в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время пребывания в Москве гости из Китая посетят столичные стационары, где проходят лечение коронавирусные больные.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в больнице им. Спасокукоцкого в Москве один из корпусов переоборудовали для лечения коронавируса. В здании сделали ремонт, перепланировку и оборудовали 450 коек.