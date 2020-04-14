Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Свыше 85% новых коронавирусных больных младше 65 лет

Россия » Центр » Москва

Подавляющее большинство новых инфицированных коронавирусом москвичей младше 46 лет. В этой категории находятся пациенты в возрасте от 18 до 45 лет.

Таких среди новых случаев 44,5%. Еще 5% составляют дети до 18 лет. В общей сложности несовершеннолетних 74 человека.

Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 36,5%. Тех, кто находится в возрастной категории от 66 до 80 лет — 9%, старше 80 лет — 5%.

Напомним, что всего в Москве за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 1489 человек. Всего в столице зарегистрировано 13 002 случая заражения коронавирусом.

Москва является антилидером по числу заболевших как с начала эпидемии, так и за сутки. На втором месте находит Подмосковье, где за последние 24 часа диагностировано 460 новых пациентов. Также в тройке антилидеров Санкт-Петербург. В северной столице положительные тесты на коронавирус за сутки получили 121 человек.

Всего в России за сутки выявлено 2 774 новых случая заболевания. С начала эпидемии в стране зафиксировано 21 102 случая. Скончались 170 пациентов.

Темы москва возраст коронавирус
Новости Все >
Лера Кудрявцева рассказала о выкидыше
Больше трех миллионов цифровых пропусков оформили москвичи
В Испании число заболевших коронавирусом снова снизилось
Тихонов ответил Хованцеву на слова о поколении, воспитанном на допинге
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Около 7 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома
В Подмосковье грабителя нашли по квитанции ЖКХ
Bloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией
Украинским пожарным, которые тушат огонь в Чернобыле, помогает дождь
Последние материалы
В Москве задержан подозреваемый в разбое и похищении студента
В Ярославской области будут развивать "соседский" туризм
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Свыше 85% новых коронавирусных больных младше 65 лет
Три российских военнослужащих заболели коронавирусом
В России выросли цены на автомобили
Достопримечательности Читы начали оборудовать табличками с QR-кодами
В Москве мошенник попался на обмане пенсионерки
Жителям столицы приходят фейковые СМС о штрафах
Ледовую арену в Стокгольме переоборудуют в морг
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Ягудин о новостях: "И где же наши любимые украинцы?"
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
В России особый сценарий распространения коронавируса - эксперт ВШЭ
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Что общество не заметило в поправках
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ