Свыше 85% новых коронавирусных больных младше 65 лет

Подавляющее большинство новых инфицированных коронавирусом москвичей младше 46 лет. В этой категории находятся пациенты в возрасте от 18 до 45 лет.

Таких среди новых случаев 44,5%. Еще 5% составляют дети до 18 лет. В общей сложности несовершеннолетних 74 человека.

Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 36,5%. Тех, кто находится в возрастной категории от 66 до 80 лет — 9%, старше 80 лет — 5%.

Напомним, что всего в Москве за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 1489 человек. Всего в столице зарегистрировано 13 002 случая заражения коронавирусом.

Москва является антилидером по числу заболевших как с начала эпидемии, так и за сутки. На втором месте находит Подмосковье, где за последние 24 часа диагностировано 460 новых пациентов. Также в тройке антилидеров Санкт-Петербург. В северной столице положительные тесты на коронавирус за сутки получили 121 человек.

Всего в России за сутки выявлено 2 774 новых случая заболевания. С начала эпидемии в стране зафиксировано 21 102 случая. Скончались 170 пациентов.