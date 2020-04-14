13 москвичей скончались за сутки от коронавируса

13 пациентов московских больниц скончались за сутки. У них были положительные тесты на коронавирус, и поставлен диагноз "двусторонняя пневмония".

Как сообщает оперативный штаб, жертвами опасного заболевания стали жители столицы в возрасте от 29 до 80 лет. Самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна. Большинство других жертв также имели хронические заболевания: хронический бронхит, гипертонию, кардиосклероз, сахарный диабет.

Сейчас основной защитой от инфицирования является строгая самоизоляция. Москвичам запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Выйти можно только за продуктами и лекарствами, а также на работу. Для передвижения по городу требуется пропуск. За минувшие сутки было выдано более 1,8 миллиона пропусков.

Проще всего подцепить коронавирус в аптеке. Такое мнение высказал врач, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, заходить в аптеку только в маске и перчатках, а после посещения аптеки обработать руки антисептиком.