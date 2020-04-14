В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 92 человек

Кривая статистики заражений коронавирусом упрямо, несмотря на предпринимаемые профилактические меры, ползет вверх в Бурятии. За минувшие сутки в республике зарегистрировано шесть новых случаев инфицирования.

"По состоянию на утро 14 апреля, в республике у 92 человек подтверждено наличие COVID-2019", — написано в сообщении регионального минздрава.

Напомним, что резкий скачок заболеваемости — сразу на 25 случаев — произошел в Бурятии за выходные.

"В Республике Бурятия на 14.04.2020 зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Из них:

успешно завершили лечение и выписались — 22 человека;

один больной умер;

69 человек продолжают лечение в стационаре;

из них семь — в реанимации, один — на аппарате ИВЛ".

Как уточнили в Минздраве, круг контактных лиц заболевших установлен, он составляет 2669 человек, все они обследованы. У восьмерых человек есть подозрение на коронавирус. Их анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутске.