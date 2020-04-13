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Источник Правда.Ру

Политолог рассказал, кто из губернаторов может остаться без работы

Россия

Главы Марий Эл, Хакасии и Хабаровского края могут остаться без работы, когда закончится эпидемия коронавируса. Сейчас их работу по борьбе с вирусом сложно назвать положительной.

Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что тех глав субъектов, кто откровенно не справлялся со своей работой, уже уволили. Остальным скорее грозит разбор полетов, чем снятие с должности.

"Я бы сказал, что глава Марий Эл. Он, правда, сам новый — это снижает степень риска. С другой стороны, там, конечно, ситуация не то чтобы очень плохая, но она — результат непрофессионализма не самого главы, но его команд. Никакие враги никогда не добирались в Марий Эл. Туда можно только на танке доехать. И чтобы туда добрался коронавирус, это нужно настолько не соблюдать минимальные правила для приезжающих", — привел пример эксперт.

Он подчеркнул, что наказывать губернаторов сейчас — непродуктивно. Потому что кто бы ни занял их место, он потеряет время на то, чтобы разобраться в ситуации и принять дела.

"Тех, кого нужно увольнять, уже уволили. Если завтра с утра в каком-то регионе будет взрывная ситуация — был один больной, а стала тысяча — конечно, там человек полетит. Но мне кажется, что уже никаких новых кризисов не будет. Правда, у нас еще есть Хабаровск с Хакасией. Я понимаю, как они будут защищаться. "Мы люди оппозиции, вы нас политически гнобите". Хотя там не о гноблении надо говорить, а именно о недостаточной степени профессионализма", — пояснил Журавлев.

Напомним, что своих должностей лишились губернаторы Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого Автономного округа.

Темы хакасия марий эл политолог губернатор коронавирус хабаровский край дмитрий журавлев
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