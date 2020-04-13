Депутат Госдумы: чтобы избежать второй волны COVID-19, нужна вакцина

Россия может избежать второй волны коронавируса. Для этого сейчас нужно самоизолироваться и не дать вирусу захватить большое количество людей.

Это позволит победить коронавирус и предотвратить вторую волну заболевания. Такого мнения придерживается председатель комитета ГД по охране здоровья, Доктор наук, профессор, хирург Дмитрий Морозов.

"Любая инфекция может стать цикличной. Что делать человечеству? Нужно создать вакцину и привить свою популяцию, чтобы любая другая волна стала управляемой. Чем больше мы привьемся, тем меньше будет у вируса шансов на распространение. Мы это все как человечество, уверен, сделаем", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, вероятнее всего, после пандемии какие-то очаги коронавируса в мире все равно останутся. И чтобы не распространить болезнь по миру вновь, людям придется воздержаться от поездок и массовых мероприятий.

"Какие-то очаги в мире еще могут остаться. Скажем, Африка или Индонезия. Любой человек, прилетевший из Африки в тот же Китай, может стать угрозой новой вспышки. Наверное, для этого человечеству придется избегать массовых мероприятий, во-первых, и иметь определенные ограничения еще и осенью. Не собирать десятки тысяч людей вместе или что-то еще", — предположил Дмитрий Морозов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вторая волна коронавируса может накрыть США уже осенью.