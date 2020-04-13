Как сообщалось ранее, с 15 апреля передвижение по городу на личном и общественном транспорте для жителей Москвы и Подмосковья будет доступно только по специальным пропускам. Российский президент Владимир Путин отметил, что признает такую меру вполне оправданной и необходимой в сложившихся условиях. Об этом сообщает телеканал "360".
"В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве, поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными", — заявил Путин, добавив, что в последние дни ситуация с COVID-19 в России значительно ухудшилась.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.