Путин высказался о введении пропусков в Москве и области

Как сообщалось ранее, с 15 апреля передвижение по городу на личном и общественном транспорте для жителей Москвы и Подмосковья будет доступно только по специальным пропускам. Российский президент Владимир Путин отметил, что признает такую меру вполне оправданной и необходимой в сложившихся условиях. Об этом сообщает телеканал "360".