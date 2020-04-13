В России создадут единый центр закупок для борьбы с COVID-19

Все медики в России должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нужно принять дополнительные меры, которые устранят их дефицит.

Такое поручение дал сегодня президент России. Владимир Путин поручил создать единый центр закупок для борьбы с коронавирусом.

"В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям", — заявил российский лидер.

Он призвал задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, профильных вузов и училищ. На борьбу с коронавирусом сейчас необходимо направить максимум усилий, чтобы удержать распространение болезни.

Также Владимир Путин отметил, что Министерство обороны России имеет опыт борьбы с коронавирусом. Сейчас военнослужащие оказывают помощь в борьбе с COVID-19 в других странах. Этот опыт необходимо применить и в России.