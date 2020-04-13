Путин разрешил использовать средства Минобороны для борьбы с COVID-19

Российские военные помогают бороться с коронавирусом в других странах и накопили серьезный опыт в этом деле. Поэтому средства Минобороны необходимо применять и в России.

Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин.

"Военнослужащие министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать, но иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь", — подчеркнул российский лидер.

Он также оценил меры, предпринятые в России для борьбы с распространением коронавируса. Путин отметил, что стране пока удается действовать на упреждение. Сейчас требуется выработать прогноз на ближайшие 7-10 дней.

Также президент России сказал, что, несмотря на все меры и массовую самоизоляцию, ситуация в стране меняется в худшую сторону.