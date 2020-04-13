Предпрофессиональное образование школьников адаптируется к коронавирусу

Департамент образования и науки города Москвы проводит все городские предпрофессиональные конференции в дистанционном формате. При этом статистика показывает, что интерес школьников к таким конференциям только растет.

"В этом году участие ребят выражается цифрами куда большими, чем в прошлом году. Все важнейшие мероприятия, которыми живет система московского образования, не останавливаются. Даже, я бы сказал, новая образовательная реальность позволяет нашим ребятам еще больше сконцентрироваться на тех исследовательских проектных задачах, которыми наполнена их повестка в настоящий момент", — рассказал директор Московского городского методического центра Андрей Зинин.

Для того чтобы у всех ребят сохранились максимальные возможности представления своих исследований и проектных работ взаимодействие организовано следующим образом. Участник конференции в дополнение к описанию работы создает видеоролик с представлением своего проекта или исследования и загружает ссылку на видео на платформу reg. mosmetod.ru, организация, ответственная за проведение конференции, обеспечивает дистанционную экспертизу работ, а проектный офис — информационное и организационное сопровождение.

В проекте участвуют Институт биоорганической химии имени Академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овичнникова РАН, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

В настоящее время совокупно по всем конференциям московские школьники представили уже более 3400 работ. Итоги конференций будут опубликованы на портале profil. mos.ru.