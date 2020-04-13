Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Москве дистанционно продолжают работать более 50 тысяч учителей

Россия » Центр » Москва

В настоящее время в Москве онлайн-уроки проводят более 50 тысяч учителей. На связь с учениками они выходят из дома — для этого у каждого учителя есть производительный служебный ноутбук.

"Учителя московских школ готовы и умеют пользоваться ресурсами для дистанционного обучения. Не случайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности они показали самые высокие результаты в мире", — рассказали в Департаменте образования и науки города Москвы, сообщает сайт мэрии столицы.

Дистанционные занятия проводятся при помощи ресурсов:

  • Московской электронной школы,
  • Российской электронной школы
  • и сервиса самоподготовки "Мои достижения".

Домашние задания школьники выполняют в формате онлайн-тестов.

"Некоторые дети вместе с родителями находятся в самоизоляции за городом, и не везде есть условия для бесперебойного выхода в интернет. Таким ученикам педагоги присылают задания по электронной почте, в СМС-сообщениях или в мессенджерах. Для учеников проводят дополнительные онлайн-занятия, кроме того, идет подготовка к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На сайте Центра педагогического мастерства доступны онлайн-курсы, в которых собраны задания, решения и видеоразборы школьных этапов предыдущих лет", — сообщает сайт мэрии Москвы.

В помощь учителям в структуре Московского городского педагогического университета создан Институт содержания, методов и технологий образования. Его сотрудники готовят еженедельные подборки материалов Московской электронной школы по актуальным темам школьной программы, а также дополняют их методическим трехминутным виедообзором по использованию этих материалов.

"Этот институт призван поддержать процессы электронного и дистанционного обучения в московских школах, процессы развития Московской электронной школы содержательно. То есть не только с использованием информационных технологий, но и по принципам развития содержания технологий образования", — рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Кроме того, Московский городской методический центр представил новый ресурс для учителей московских школ — Классный руководитель Online.

"Мы постарались собрать все современные решения для организации онлайн-классных часов. Мы полностью поддерживаем идею о том, что системная работа с ребятами и родителями — с московской семьей — ни в коем случае не должна останавливаться. А в текущем режиме данный ресурс будет являться колоссальным подспорьем для организации образовательной недели", — говорит глава Московского городского методического центра Андрей Зинин.

Добавим, что для минимизации контактов с окружающими в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) москвичи могут получить государственные услуги в дистанционном режиме. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, где доступны более 360 услуг и сервисов, включая запись к врачу, оплату ЖКУ и штрафов за нарушение ПДД, консультации специалистов и многое другое.

Темы учителя карантин школьники коронавирус школы москвы онлайн-обучение
Новости Все >
Лимоны и чеснок не спасут от COVID-19
Кузнецова призвала школьников участвовать в конкурсе "Быть блогером"
Предпрофессиональное образование школьников адаптируется к коронавирусу
В России создали программу "Помоги учиться дома"
Европа начала ослаблять карантинные меры
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана
Экс-тренер "Динамо" Хохлов отреагировал на обвинения со стороны Филиппа
В Москве приезжий “заминировал” оперативный центр МВД
Экс-министр экономики РФ раскритиковал новую сделку ОПЕК+
Последние материалы
В Узбекистане появится новая экотуристическая пляжная зона
Песков объяснил, что сдержит верующих от массовых собраний
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России до 8 млн человек
В Москве из автомобиля украли сумку с четырьмя миллионами рублей
Самолет с российскими туристами вылетит из Испании 13 апреля
В Москве дистанционно продолжают работать более 50 тысяч учителей
Пятый тест на коронавирус показал инфекцию у Стаса Михайлова
Немецкий футболист "Динамо" раскритиковал русских девушек
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Принц Гарри отказался от своей фамилии
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Почему такая паника вокруг коронавируса
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
Почему такая паника вокруг коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Экс-министр экономики РФ раскритиковал новую сделку ОПЕК+
Пятый тест на коронавирус показал инфекцию у Стаса Михайлова
Почему такая паника вокруг коронавируса
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
Следующая волна заболеваемости коронавирусом начнется в ноябре
Почему такая паника вокруг коронавируса
Эксперты посчитали количество жертв "ковидного" кризиса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Почему такая паника вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ