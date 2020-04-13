В Москве дистанционно продолжают работать более 50 тысяч учителей

В настоящее время в Москве онлайн-уроки проводят более 50 тысяч учителей. На связь с учениками они выходят из дома — для этого у каждого учителя есть производительный служебный ноутбук.

"Учителя московских школ готовы и умеют пользоваться ресурсами для дистанционного обучения. Не случайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности они показали самые высокие результаты в мире", — рассказали в Департаменте образования и науки города Москвы, сообщает сайт мэрии столицы.

Дистанционные занятия проводятся при помощи ресурсов:

Московской электронной школы,

Российской электронной школы

и сервиса самоподготовки "Мои достижения".

Домашние задания школьники выполняют в формате онлайн-тестов.

"Некоторые дети вместе с родителями находятся в самоизоляции за городом, и не везде есть условия для бесперебойного выхода в интернет. Таким ученикам педагоги присылают задания по электронной почте, в СМС-сообщениях или в мессенджерах. Для учеников проводят дополнительные онлайн-занятия, кроме того, идет подготовка к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На сайте Центра педагогического мастерства доступны онлайн-курсы, в которых собраны задания, решения и видеоразборы школьных этапов предыдущих лет", — сообщает сайт мэрии Москвы.

В помощь учителям в структуре Московского городского педагогического университета создан Институт содержания, методов и технологий образования. Его сотрудники готовят еженедельные подборки материалов Московской электронной школы по актуальным темам школьной программы, а также дополняют их методическим трехминутным виедообзором по использованию этих материалов.

"Этот институт призван поддержать процессы электронного и дистанционного обучения в московских школах, процессы развития Московской электронной школы содержательно. То есть не только с использованием информационных технологий, но и по принципам развития содержания технологий образования", — рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Кроме того, Московский городской методический центр представил новый ресурс для учителей московских школ — Классный руководитель Online.

"Мы постарались собрать все современные решения для организации онлайн-классных часов. Мы полностью поддерживаем идею о том, что системная работа с ребятами и родителями — с московской семьей — ни в коем случае не должна останавливаться. А в текущем режиме данный ресурс будет являться колоссальным подспорьем для организации образовательной недели", — говорит глава Московского городского методического центра Андрей Зинин.

Добавим, что для минимизации контактов с окружающими в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) москвичи могут получить государственные услуги в дистанционном режиме. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, где доступны более 360 услуг и сервисов, включая запись к врачу, оплату ЖКУ и штрафов за нарушение ПДД, консультации специалистов и многое другое.