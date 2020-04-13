В Новосибирске стали считать ОРВИ потенциальным коронавирусом

В Новосибирской области стали проявлять повышенное внимание к любой ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Как заявил губернатор региона Андрей Травников, за симптомами любой ОРВИ может скрываться COVID-19, передает телеканал "360".

"Это необходимо потому, что первые признаки COVID-19 очень схожи c обычной ОРВИ. Для того чтобы усилить нашу работу по противодействию распространению COVID-19, мы будем относиться к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что человек, обнаруживший у себя любые симптомы ОРВИ, должен немедленно вызвать врача и оставаться дома до его приезда. На сегодняшний день коронавирус официально подтвержден у 46 жителей Новосибирской области.