С начала марта в России стали производить в шесть раз больше кожных антисептиков. Итого, по словам замглавы Минпромторга Михаила Иванова, за одни сутки на территории страны теперь производится до 300 тысяч литров антисептических средств.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы в буквальном смысле мобилизовали все возможности отечественной промышленности. Мы наладили ежесуточный контроль за динамикой наращивания объемов кожных антисептиков. Если до пандемии только 10 крупных компаний работали на рынок, то сегодня более 60 компаний выпускают свою продукцию для российского рынка", — рассказал Иванов.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.