В России в шесть раз увеличили производство кожных антисептиков

С начала марта в России стали производить в шесть раз больше кожных антисептиков. Итого, по словам замглавы Минпромторга Михаила Иванова, за одни сутки на территории страны теперь производится до 300 тысяч литров антисептических средств.

Об этом сообщает РИА "Новости".