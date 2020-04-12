Цифровые мошенники предлагают жителям столицы оформить специальные пропуска для передвижения по городу.
Об этом сообщил Департамента информационных технологий Москвы.
"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях", — предупреждают в ведомстве.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.