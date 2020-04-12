Цифровые мошенники предлагают жителям столицы оформить специальные пропуска для передвижения по городу.

Об этом сообщил Департамента информационных технологий Москвы.

"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях", — предупреждают в ведомстве.