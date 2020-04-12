С 15 апреля для любых поездок на личном или общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим спецпропуск. Ранее сообщалось, что получить его можно с помощью мобильного телефона и специального приложения.
Для людей, у которых нет мобильного телефона и выхода в интернет, предусмотрена специальный номер, доступный со стационырных телефонов.
"Они могут позвонить со стационарного телефона по номеру +7 (495) 777-77-77. Оператору надо будет сообщить свои данные и цель поездки, а затем записать номер пропуска, который продиктует оператор. Этот номер затем надо будет показать полицейскому, если тот попросит", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.