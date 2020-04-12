Опубликован способ получить спецпропуск в Москве без телефона

С 15 апреля для любых поездок на личном или общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим спецпропуск. Ранее сообщалось, что получить его можно с помощью мобильного телефона и специального приложения.

Для людей, у которых нет мобильного телефона и выхода в интернет, предусмотрена специальный номер, доступный со стационырных телефонов.