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Источник Правда.Ру

Опубликован способ получить спецпропуск в Москве без телефона

Россия » Центр » Москва

С 15 апреля для любых поездок на личном или общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим спецпропуск. Ранее сообщалось, что получить его можно с помощью мобильного телефона и специального приложения.

Для людей, у которых нет мобильного телефона и выхода в интернет, предусмотрена специальный номер, доступный со стационырных телефонов.

"Они могут позвонить со стационарного телефона по номеру +7 (495) 777-77-77. Оператору надо будет сообщить свои данные и цель поездки, а затем записать номер пропуска, который продиктует оператор. Этот номер затем надо будет показать полицейскому, если тот попросит", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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