Гидрометцентр предупредил о похолодании в некоторых регионах

В ближайшие дни в Ставропольском крае, Ростовской области и на Кубани ожидается снижение температуры воздуха ниже нормы на 2-4 градуса Цельсия.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.