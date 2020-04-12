В ближайшие дни в Ставропольском крае, Ростовской области и на Кубани ожидается снижение температуры воздуха ниже нормы на 2-4 градуса Цельсия.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни", - сообщил Вильфанд.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.