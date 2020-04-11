Медиками Смоленска была зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.
"Случаев с летальным исходом — 1 (г.Смоленск)", - говорится на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что погибший прибыл в Смоленск уже больным. Ранее он заразился коронавирусом в Москве.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.