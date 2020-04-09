Более миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Свыше одного миллиона тестов провели врачи России. Они проверяют граждан на коронавирус.

Данные приводит Роспотребнадзор.

"Под меднаблюдением остается 171 тысяча человек", — сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем в России разработали тест-систему, которая определяет у пациента наличие иммунитета к коронавирусу. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Павлова, в пятницу, 10 апреля, систему зарегистрируют. Ее будут применять для проверки здоровья врачей и других медиков, которые работают непосредственно с теми, кто болен коронавирусом.

Российские тест-системы востребованы в мире. Как сообщил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, наши тест-системы направлены более чем в 30 стран мира. Гуманитарную помощь от России получили страны Евразийского экономического союза, страны СНГ и ряд других государств. В Москве за месяц проверено около 145 тысяч москвичей. Врачи провели более 200 тысяч тестов. Сейчас столичные власти наращивают объем производства тест-систем, чтобы проверять на заражение как можно больше людей.