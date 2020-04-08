Путин назвал главную задачу региональных властей

Повышенная готовность медицинских учреждений — главная задача региональных руководителей сегодня. Губернаторы и главы субъектов должны существенно нарастить ресурсы и возможности медицины на местах.

Об этом заявил президент России в ходе селекторного совещания с губернаторами.

"Это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка уже выделена и поступила в регионы. Более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях. Еще 13 миллиардов рублей выделено на закупку техники, аппаратов искусственной вентиляции легких, спецмашин. Реанимобили приедут в регионы уже в апреле", — отметил Владимир Путин.

Он также выразил надежду, что все эти резервы и дополнительные мощности не потребуются. Однако регионы должны быть готовы и помнить, что важно здоровье каждого человека.

По словам президента, регионам выделены серьезные деньги, которые должны быть максимально эффективно реализованы. Он посоветовал губернаторам "дорожить каждым рублем", потому что спрос будет строгим.

Напомним, что сегодня Владимир Путин заявил о дополнительных выплатах, которые получат врачи, средний и младший персонал, который работает непосредственно с теми, у кого диагностирован коронавирус. Выплаты также полагаются работникам "Скорой помощи".