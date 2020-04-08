Владимир Путин готовит ряд важных заявлений. Он сделает их сегодня в рамках селекторного совещания с главами регионов России.
Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будет обращение в начале совещания", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что первое обращение к народу на фоне ситуации с коронавирусом президент провел 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля включительно. Также был принят ряд мер для поддержки бизнеса и граждан.
Второе обращение Владимира Путина состоялось 2 апреля. В нем он сообщил, что весь апрель будет в России нерабочим. При этом работодатели обязаны сохранить зарплату работникам.
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