Мишустин призвал регионы увеличить число медиков

Сотрудников санаториев, которые сейчас не работают, призовут на борьбу с коронавирусом. Такую рекомендацию дал региональным властям премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, это полномочия глав субъектов.

"Основная нагрузка сейчас у медицинских работников, которые каждый день сталкиваются с риском заражения. Хочу обратиться к эпидемиологам, которые контролируют соблюдение мер безопасности в медицинских организациях, где развернуты или разворачиваются инфекционные койки. Обращаю внимание регионов: это ваши полномочия. Следует привлечь таких специалистов из в том числе санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают, прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции. Это очень важно", — подчеркнул глава российского кабмина.

Рекомендацию Мишустин озвучил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее автосервисам в некоторых регионах страны разрешили работать во время самоизоляции. Такое послабление карантинных мер принято в 30 регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.