1175 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Новый антирекорд по числу заболевших за сутки поставлен в России. 7 апреля в стране зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания.

Опасная болезнь выявлена у жителей 56 регионов России. Как сообщает оперативный штаб, за сутки скончались пять больных коронавирусом. 86 человек полностью поправились и выписаны домой.

Всего в России коронавирус диагностирован у 8 672 человек, 63 пациента скончались, 580 — выздоровели. Опасное заболевание зафиксировано в 81 регионе страны.

Как показало масштабное исследование, коронавирусом чаще болеют мужчины. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний оценил 2500 случаев коронавируса среди детей. 55% заболевших — мальчики.

При оценке ситуации среди взрослых картина не изменилась: 53% инфицированных — мужчины. Количество летальных исходов среди них также выше, чем у женщин. Ученые объясняют это тем, что иммунная система мужчин и женщин различается. В частности, причина в том, что у представительниц слабого пола две Х-хромосомы, тогда как у противоположного пола — одна. Именно в Х-хромосоме содержится белок, по которому распознаются вирусы.