В Махачкале запустили производство бесплатных медицинских масок

На фоне распространения пандемии коронавируса из российских аптек исчезли средства индивидуальной защиты - медицинские маски.
С проблемой население в основном справляется собственными силами:
В Махачкале руководство одного из районов организовало производство и теперь эти медицинские маски будут бесплатно раздаваться горожанам.
Об этом в своем Instagram рассказал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.