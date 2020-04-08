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В Махачкале запустили производство бесплатных медицинских масок

Россия » Юг » Махачкала

На фоне распространения пандемии коронавируса из российских аптек исчезли средства индивидуальной защиты - медицинские маски.

С проблемой население в основном справляется собственными силами:

  • кто-то мастерит маски самостоятельно,
  • кто-то шьет на дому и продает,
  • кому-то удалось закупить много и теперь излишки реализуются.

В Махачкале руководство одного из районов организовало производство и теперь эти медицинские маски будут бесплатно раздаваться горожанам.

Об этом в своем Instagram рассказал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

 

 

махачкала коронавирус производство салих сагидов медицинские маски
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