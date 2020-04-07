Весенним снегопадом занесло Южный Урал

В ночь на вторник, 7 апреля, на Южный Урал и часть Сибири обрушился снегопад.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, снег выпал на территории всех муниципальных образований.

"Количество выпавших осадков везде разное, но для образования снежного покрова их хватило", - отмечается в сообщении.

Больше всего "повезло" Катав-Ивановскому району и Усть-Катаву - там намело приличные сугробы - около 30 сантиметров,

В Кусинском районе проснувшиеся утром жители обнаружили 20-сантиметровый снежный ковер,

в Ашинском районе и Миассе - 15 см,

в Саткинском, Еткульском, Кунашакском районах и Копейске - около 10.

Несмотря на то, что всю ночь на дорогах региона работала снегоуборочная техника, избежать пробок из-за снега и гололеда это не помогло.

В ближайшие дни миндортранс советует южноуральцам не расслабляться - их ждут сильные осадки, гололедица и ветер до 27 метров в секунду.