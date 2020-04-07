В ночь на вторник, 7 апреля, на Южный Урал и часть Сибири обрушился снегопад.
По информации, предоставленной пресс-службой министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, снег выпал на территории всех муниципальных образований.
"Количество выпавших осадков везде разное, но для образования снежного покрова их хватило", - отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что всю ночь на дорогах региона работала снегоуборочная техника, избежать пробок из-за снега и гололеда это не помогло.
В ближайшие дни миндортранс советует южноуральцам не расслабляться - их ждут сильные осадки, гололедица и ветер до 27 метров в секунду.
Пока решили защитить только детей и подростков.