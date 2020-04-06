Систему электронных пропусков введут в Приморье

Власти Приморья ужесточили карантинные меры. В регионе вводят электронные пропуски.

Они понадобятся тем, кто во время карантина вынужден работать. Без них выходить на улицу запрещено.

"С 7 апреля в Приморском крае начнёт действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск — это смс, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", — говорится в заявлении, размещенном на сайте регионального правительства.

По электронным пропускам будут передвигаться сотрудники служб жизнеобеспечения, врачи и фармацевты, спасатели.

Ранее сообщалось, что в России начнут тестировать пациентов с подозрением на коронавирус на дому.